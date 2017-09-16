Beton mikseri maraton koşanların arasına daldı, paniği neden oldu

Rize'nin Çamlıhemşin İlçesi’nde Kaçkar Dağları Milli Parkında bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Uluslararası Kaçkar Ultra Maratonu, Türkiyenin yanı sıra 6 ülkeden150 sporcunun katılımı ile koşuldu.

Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF) koruma altına alınması gereken 200 ekolojik bölge arasında gösterdiği Çamlıhemşin İlçesi Fırtına Vadisindeki Kaçkar Dağları Milli Parkı’nda düzenlenen Uluslararası Kaçkar Ultra Maratonu’na, Türkiyenin yanı sıra İran, İngiltere, Belçika, ABD, Almanya ve Fransa’dan yaşları 27 ile 60 arasında değişen 150 sporcu katıldı. 15 ve 46 kilometrelik parkurlarda iki ayrı grubun yarıştığı maraton için Şenyuva Köyü Çinçiva Kemer Köprüsü’nde toplanan sporcular tulum ezgileri ile eşliğinde başlangıç noktasına yürüdü. Sporculara koşu öncesi arazi yapısı, vahşi hayvan ve doğada yalnız kalma tehlikelerine karşı alınacak tedbirler anlatıldı.

KIYASIYA KOŞTULAR, KİMİ YANLIŞ YÖNE GİRDİ

Şenyuva Köyü’nden saat 07.30’da verilen startla birlikte koşuya başlayan sporcular 46 kilometrelik parkurda sırasıyla Pokut, Sal, Hazindak ve Palovit Yaylalarına tırmandı, Zil Kale mevkiini geçerek bitiş noktasına ulaşmaya çalıştı. Startın verilmesinin ardından parkura giren bir beton mikseri, paniğe neden oldu. Sporcuların arasından geçen kamyon yoluna devam etti. 2200 metre yüksekliğe kadar çıkan sporcularparkuru inişlerde koşu, çıkışlarda ise tempolu yürüyüşle tamamlamaya çalıştı. Yarış sırasında bazı sporcular devrilen bir ağaç nedeniyle kapanan yolda gideceği yönü karıştırdı. Başka bir yöne giden sporcular dönerek yeniden koşu güzergahına devam etti. Güzergahı karıştıran iki sporcuda bitiş noktasına farklı bir yoldan gelince, geri dönmek zorunda kaldı.

Yarış Koordinatörü Alper Dalkılıç, eşsiz güzellikteki parkurun belli zorlukları barındırdığını belirterek maratonun çok güzel bir koşu olduğunu söyledi.

ŞAMPİYON İRANLI SPORCU OLDU

Uluslararası Kaçkar Ultra Maratonunun 46 kilometrelik etabını 4 saat 12 dakikada koşan İranlı Seyed Sattar Seyd, erkeklerde birinciliği elde etti.

15 kilometrelik parkurun galibi ise yine İranlı sporcu oldu. 1 saat 15 dakikada koşan Mohsen Savel erkeklerde birinci, 1 saat 49 dakikada koşan Sergil Ceylan ise kadınlarda birinciliği elde etti. Dereceye giren sporculara madalya ile ödüllendirildi.