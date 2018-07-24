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Beto: "Benfica maçlarında iyi bir Fenerbahçe beklemiyorum"

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Beto: "Benfica maçlarında iyi bir Fenerbahçe beklemiyorum"
Göztepe'nin Portekizli file bekçisi Beto, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda Benfica'yla oynayacağı karşılaşmaları değerlendirdi. 36 yaşındaki kaleci, Benfica'nın turu geçeceğini söyledi.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda Portekiz'in Benfica takımı ile eşleşti. Zorlu eşleşmeyle ilgili Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kalesini koruyan Beto'dan da flaş bir açıklama geldi.

Portekizli kaleci, ülkesinde yayım yapan Record gazetesine konuşurken Sarı Lacivertli taraftarları kızdıracak yorumlarda bulundu.

"İYİ BİR FENERBAHÇE BEKLEMİYORUM"

Benfica'nın sezon öncesi hazırlık kampını yakından takip etme şansı bulduğunu söyleyen 36 yaşındaki file bekçisi, "Benfica, kazanma alışkanlığını yakalamış bir takım. Oysa Fenerbahçe'de gelen ve giden oyunculardan ötürü pek çok belirsizlik var." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'nin bu eşleşmede yarışmacı ve iyi bir oyun sergilemesini beklemiyorum." diyen tecrübeli eldiven, "Benfica, turu geçmeye daha yakın. İlk maçı evlerinde oynayacak olmaları büyük avantaj. Ancak rövanşta çok farklı bir atmosfer ve müthiş bir baskıyla karşılaşacaklar." yorumunu yaptı.

 

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