Beştepe'de Kritik Görüşme!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16:00'da MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, ak parti, seçim, mhp, devlet bahçeli
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