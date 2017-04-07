Bestemsu Özdemir ve Can Yaman aşk mı yaşıyor?

Bestemsu Özdemir ve Can Yaman’ın arkadaşlığının aşka dönüştüğü iddia edildi.

Dizi sektöründe yeni bir aşk daha doğdu.Genç oyuncular Bestemsu Özdemir ve Can Yaman’ın arkadaşlığı aşka dönüştü. Sektörün genç yüzleri “Hangimiz Sevmedik”in başrol oyuncusu Can Yaman, yeni aşkı yine dizi sektöründe buldu.Daha önce Açelya Topaloğlu ile beraberlik yaşayan Yaman, adını “Kara Para Aşk” dizisiyle duyuran Bestemsu Özdemir’le görüşüyor. İlişkinin ilk dönemlerinde meraklı gözlerden uzak kalmak isteyen iki oyuncu, artık saklanmaktan da vazgeçti.