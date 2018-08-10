  • BIST 97.006
  • Altın 230,229
  • Dolar 5,9114
  • Euro 6,7886
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAKandil'e hava harekatı: Hepsi yerle bir edildi

Beşiktaş'tan çim açıklaması!

»
Beşiktaş'tan çim açıklaması!
Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park'ın bozulan çimleriyle ilgili açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, çimlerin iki hafta içinde eski haline geleceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: 

"Yaz aylarında görülmekte olan bir çim hastalığı, stadımız Vodafone Park'ı da etkilemiştir. Normal bakımları titizlikle yapılan çimlerin, doğal yollar ile hastalığa yakalanması sıklıkla rastlanan bir durumdur. Çimlerimizin tedavi sürecine yetkili firma tarafından başlanmış olup, 2 haftalık bir süreye ihtiyaç bulunmaktadır. Vodafone Park'ın çimleri, 2 hafta sonra kusursuz haline dönecektir." 

 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş'tan çim açıklaması!10 Ağustos 2018 Cuma 11:19
  • Sivasspor yeni transferlerini tanıttı10 Ağustos 2018 Cuma 11:16
  • Everton kapanışı şovla yaptı!10 Ağustos 2018 Cuma 11:15
  • Yusuf Yazıcı yuvadan uçuyor!10 Ağustos 2018 Cuma 10:49
  • İslam Slimani Fenerbahçe'de!09 Ağustos 2018 Perşembe 17:08
  • Gomis: Maaş talebim farklı yerlere çekildi09 Ağustos 2018 Perşembe 12:58
  • Murat Cavcav'ın hedefi şampiyonluk09 Ağustos 2018 Perşembe 12:53
  • Beşiktaş - LASK Linz maçı hangi kanalda?09 Ağustos 2018 Perşembe 11:52
  • İşte Spor Toto Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri09 Ağustos 2018 Perşembe 11:50
  • Hasret sona eriyor! Süper Lig'de heyecan başlıyor09 Ağustos 2018 Perşembe 11:48
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim