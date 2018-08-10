Beşiktaş'tan çim açıklaması!

Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park'ın bozulan çimleriyle ilgili açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, çimlerin iki hafta içinde eski haline geleceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Yaz aylarında görülmekte olan bir çim hastalığı, stadımız Vodafone Park'ı da etkilemiştir. Normal bakımları titizlikle yapılan çimlerin, doğal yollar ile hastalığa yakalanması sıklıkla rastlanan bir durumdur. Çimlerimizin tedavi sürecine yetkili firma tarafından başlanmış olup, 2 haftalık bir süreye ihtiyaç bulunmaktadır. Vodafone Park'ın çimleri, 2 hafta sonra kusursuz haline dönecektir."