BEŞİKTAŞ’TA YENİ BAŞKAN AHMET NUR ÇEBİ OLDU!

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda oyların çoğunluğunu alan Ahmet Nur Çebi siyah beyazlıların 34. başkanı seçildi.

7.5 yıllık Fikret Orman döneminin ardından başkanlık koltuğu Ahmet Nur Çebi'ye geçti. Beşiktaş Divan Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre sandıkta en yakın rakibi Serdal Adalı'ya fark atan Ahmet Nur Çebi yeni başkan oldu. Tam 8644 üyenin oy kullandığı rekor katılımlı tarihi kongrede Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı'dan 2026 oy fazla alarak başkan seçildi.

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunu kazanan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların 34. başkanı seçildi. Başkanlığa 2012 yılında getirilen Fikret Orman’ın görevi bırakma kararının ardından olağanüstü seçimli genel kurula giden Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay, kulübün 34. başkanı olabilmek için yarıştı.

BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda 8 bin 529 geçerli oyun 5 bin 9’unu alan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş’ın 34. başkanı oldu. Ahmet Nur Çebi’nin rakipleri Serdal Adalı 2983, Hürser Tekinoktay ise 537 oy aldı.

Ahmet Nur Çebi 20 sandığın tamamında da birinci çıktı. Ahmet Nur Çebi, en fazla oyu 375 ile 13. sandıkta elde etti. Ahmet Nur Çebi, en yakın rakibi Adalı’ya 2 bin 26 oy fark attı.

Ahmet Nur Çebi seçim sonrası üçlü çektirdi.

EN UZUN SÜRELİ BAŞKAN SÜLEYMAN SEBA

Beşiktaş’ın onursal başkanı Süleyman Seba, 8 dönem ve 16 yıl aralıksız başkanlık yaparak, Beşiktaş tarihinde en uzun süre bu görevde kalan isim olarak tarihe geçti.

Bu arada, Beşiktaş’ta 1910-1913 yılları arasında Şehzade Ömer Hilmi Efendi, 1931-1946 yılları arasında Başbakan Recep Peker ve 1950-1954 yılları arasında da Başbakan Adnan Menderes ”Fahri Başkan” oldu.

AHMET NUR ÇEBİ’DEN TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi, teşekkür konuşması yaptı. BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi’nde yapılan seçimde oy sayımının ardından başkanlığı kazandığı açıklanan Ahmet Nur Çebi, kürsüye eşiyle geldi.

Beşiktaş’ın yeni bir döneme açıldığını belirten Ahmet Çebi, “Beşiktaş bugün yeni bir döneme, ufka açılmıştır. Bugün bir değişimin başlangıcı olmuştur. Katılımcı, paylaşımcı, dürüst, çalışkan ve hedefi Beşiktaş’ı her an yukarı taşımak olan bir süreç geçireceğiz” diye konuştu.

“BEŞİKTAŞ’IN ŞEREFİ, NAMUSU, BİR KURUŞU BİZE EMANET”

Zor günlerin yanında güzel günler de geçireceklerini aktaran Ahmet Çebi, “Önümüz aydınlık, önümüz parlak. Tüm yönetici arkadaşlarımla size söz veriyoruz. Beşiktaş’ın şerefi, namusu, bir kuruşu bize emanet. Hiç merak etmeyin. Zor günlerimiz olacak, zor günlerin yanında güzel günlerimiz olacak. Bu vazifeyi teslim alıyoruz, yarın sabahtan itibaren Beşiktaş’a güzel şeyler yapmak için söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“HERKESİN BİRBİRİNE SARILDIĞI BİR BEŞİKTAŞ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ”

Yöneticilerini kürsüye çağıran ve hepsinden Beşiktaş’a hizmet etmeleri için söz alan Ahmet Nur Çebi, şunları kaydetti:

“Yönetici arkadaşlarımı ‘çocuklarınızı koklayın, valizinizi toplayın bir süre Beşiktaş’a hizmet edeceğiz’ diye çağırdım. Beşiktaş genel kurulu bugün bindirilmiş kıtaların olmadığını, olamayacağını, bu lekenin Beşiktaş’ın alnına vurulamayacağını gösterdi. Bundan sonra biz bu yolda tek başımıza yürümeyeceğiz. Tüm camia ile taraftarlarla, tüm kurullarımızla, yöneticilerimizle beraber hareket edeceğiz. Her şey konuşuldu bitti. Herkesin birbirine sarıldığı bir Beşiktaş için mücadele edeceğiz.”

AHMET NUR ÇEBİ VE YÖNETİCİLERİNİN ÖZ GEÇMİŞİ

Trabzon’da 1959 yılında doğan Ahmet Nur Çebi, 1978 yılında TED Karabük Koleji’nden, 1983 yılında ise Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesi’nden mezun oldu.

Ahmet Nur Çebi, Kaptan Demir Çelik, Çebi Denizcilik, Nur Gemicilik, Çebi Enerji ve Martaş Liman Tesisleri Yönetim Kurulu Başkan ve Kaptan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir.

Ahmet Nur Çebi, 2012’de Fikret Orman’ın başkan seçilmesiyle 2019 yılına kadar yöneticilik yaptı. Çebi, evli ve iki çocuk babasıdır.

Ahmet Nur Çebi’nin yönetim kurulu asıl üye listesinde şu isimler bulunuyor:

Adnan Dalgakıran: 1962 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü mezunu. Sanayici olan Dalgakıran, evli ve iki çocuk babası. İngilizce bilmektedir.

Emre Kocadağ: 1983 yılında İstanbul’da doğdu. Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu. İş insanı Kocadağ, evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Fatih Hakan Avşar: 1974 yılında Sivas’ta doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü mezunu. İş insanı Avşar, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Ahmet Mesut Urgancılar: 1967 yılında Bursa’da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü mezunudur. Uzun yıllar uluslararası firmalarda üst düzey yöneticilik yapan Urgancılar, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Kemal Erdoğan: 1970 yılında Şanlıurfa’da doğdu. Londra Richmond Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Bölümü mezunudur. İş insanı Erdoğan, evli ve dört çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Enis Ulusoy: 1981 yılında Kayseri’de doğdu. Londra American InterContinental University mezunudur. Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Erdal Torunoğulları: 1964 yılında Kars’ta doğdu. İş insanı Torunoğulları, evli ve üç çocuk babasıdır. Torunoğulları, Fikret Orman yönetiminde de bulunmuştu. Hollandaca ve İngilizce bilmektedir.

Berkan Gocay: 1962 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunudur. İş insanı Gocay, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Ahmet Nur Çebi, seçim sonrası sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu.

KILIÇDAROĞLU’NDAN KUTLAMA MESAJI

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Beşiktaş Jimnastik Kulübünün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda, başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi’yi ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, siyah-beyazlı camiaya başarı ve hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

BAKAN TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş Kulübünün başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi’yi tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Çebi’yi yeni görevinden dolayı kutlayarak, “Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda Beşiktaş Kulübü Başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi’yi kutluyorum. Yeni başkan ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Ahmet Nur Çebi ve onunla birlikte sorumluluk üstlenen yönetim kurulunun bu güvene layık olacağına inanıyorum. Beşiktaş camiasına sevgi ve selamlarımı iletiyorum” ifadelerini kullandı.

KULÜPLER BİRLİĞİ’NDEN ERKEN KUTLAMA

Kulüpler Birliği twitter hesabından sandıkların açılma işlemi devam ederken bir paylaşım yaptı. Yarışı önde götüren Ahmet Nur Çebi’nin tebrik edildiği paylaşım daha sonra kaldırıldı.

İşte Kulüpler Birliği’nin kaldırdığı paylaşım:

“Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Sayın Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu’nu tebrik eder, başarılar dileriz.”