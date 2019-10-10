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BEŞİKTAŞ'TA SERDAL ADALI BAŞKANLIĞA ADAY OLDU!

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BEŞİKTAŞ'TA SERDAL ADALI BAŞKANLIĞA ADAY OLDU!
Beşiktaş'ta mevcut yönetimde ikinci başkan olan Serdal Adalı, olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday oldu.

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de gerçekleşecek olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde ilk aday belli oldu. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın seçim kararı almasının ardından Serdal Adalı, başkanlığa aday oldu. Yeterli imzayı toplayan Adalı, 17:00'de bitecek olan başvurular öncesi aday olduğunu divan kuruluna iletti. Adalı, geçen seçimde Fikret Orman'ın yönetiminde yer almış ve ikinci başkanlık görevini üstlenmişti.

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