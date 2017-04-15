Beşiktaş’ta olaylı seçim! Polis salona girdi

Beşiktaş Divan Kurulu seçimleri olaylı başladı. Hakkında seçime girememesi yönünde karar çıkartılan mevcut başkan Yalçın Karadeniz'in salona gelmesi gerginliği tırmandırdı. Polisler salona girdi.

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlık seçimi gergin başladı. Mevcut Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz hakkında mahkeme tarafından seçime girememesi yönünde karar çıkarılmıştı. Salona gelen Yalçın Karadeniz’in kürsü ihlali yapması üzerine güvenlik güçleri devreye girdi. Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ile tartışan Yalçın Karadeniz, “10 senedir buradayız. Oy kullanamıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi?” diye sitem etti.

Tevfik Yamantürk olağanüstü Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı seçimi için tek aday olarak seçime giriyor. Vodafone Arena’daki oy kullanma işlemi 17.00’de sona erecek.