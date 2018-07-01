Beşiktaş'ta Negredo'nun yeni takımı belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta, gelecek sezonun kadro planlamasında yer almayan İspanyol oyuncu Alvaro Negredo'nun yeni adresi belli oldu.

A Spor'un haberine göre İspanyol oyuncu için MLS ekibi Kansas City, Beşiktaş'a resmi teklifte bulundu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, gerçekleştirdiği basın toplantısında Negredo'yu gelecek sezonun kadrosunda düşünmediğini belirtmişti.

Deneyimli teknik adam, Negredo'yla ilgili yaptığı açıklamada, "26 Haziran'a kadar kadroda bir dalgalanma olabilir. Kadroda kimler kalır, kimler gider ben de bilmiyorum. Ama Negredo'nun olmayacağını söyleyeyim. Başkana da söyledim. İyi ve faydalı olabilecek bir oyuncu ama bir santrfor alınacağı söylendikten sonra tutmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Dün geldi, 'idmana çıkarmaya gerek yok' dedim. 'Benimle işi yok gereği yapılsın' dedim. Negredo'nun maliyeti kulübe külfet. Yedek tuttuğum zaman o da rahatsız olacak. Yedek olsa, ucuz olsa onu bekletirim" ifadelerini kullanmıştı.

3 Ağustos 2017'de Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşme imzalayan Negredo, geride bıraktığımız sezonda siyah beyazlı ekiple 43 resmi maça çıktı ve bu maçlarda 15 gol atıp 9 da asist yaptı.