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BEŞİKTAŞ'TA FAS KONSOLOSLUĞUNDA KORKUTAN YANGIN!

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BEŞİKTAŞ'TA FAS KONSOLOSLUĞUNDA KORKUTAN YANGIN!
İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Fas Konsolosluğu’nun çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
İHA'nın haberine göre Beşiktaş, Levazım Mahallesi’nde bulunan Fas Konsolosluğu’nun çatısından dumanlar çıktığını gören çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Beşiktaş, Şişli ve Ortaköy İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine intikal eden ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesiyle oluşan kısa süreli panikte sona erdi.

Yangının çıkış sebebinin itfaiye ekiplerince hazırlanacak raporun ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

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