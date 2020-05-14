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Beşiktaşlı 8 Futbolcunun Covid-19 Testi Pozitif Çıktı!

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Beşiktaşlı 8 Futbolcunun Covid-19 Testi Pozitif Çıktı!
Beşiktaş'ta tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucunda, 8 kişide pozitif vakaya rastlandığı açıklandı.

Beşiktaş'ta futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan corona virüsü testleri neticesinde toplam 8 kişinin testi pozitif çıktı. Öte yandan siyah-beyazlılar, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. 61 yaşındaki Çebi'nin tedavisine derhal başlandı.

 

Beşiktaş Kulübü daha önce bir futbolcu ve bir antrenörde çıkan corona virüsünden dolayı yaptığı ikinci test sonuçlarını da açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, resmi siteden yaptığı açıklamada 8 kişinin corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

 

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