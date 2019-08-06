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SON DAKİKABEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ İSTANBUL'A AYAK BASTI!

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ İSTANBUL'A AYAK BASTI!

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BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ İSTANBUL'A AYAK BASTI!
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı İspanyol stoper Victor Ruiz, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın İspanyol ekibi Villarreal'den kadrosuna kattığı Victor Ruiz, İstanbul'a geldi. 30 yaşındaki oyuncuyu siyah-beyazlı yetkililer karşıladı.

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