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Beşiktaş'ın Rakibi Belli Oldu

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Beşiktaş'ın Rakibi Belli Oldu
Temsilcimiz Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Beşiktaş Alman devi Bayern Münih ile eşleşti. Son 16 tur maçları 13-14 Şubat - 20-21 şubat ve 6-7 Mart - 13-14 Mart tarihlerinde oynanacak.

Beşiktaşın Şampiyonlar Liginde rakibi Bayern Münih oldu

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Alman temsilcisi Bayern Münih oldu. Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’ndaki rakibi Almanya’nın Bayern Münih ekibi oldu.  UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının tamamlanmasının ardından Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti. G Grubu’nu 14 puanla lider tamamlayan Beşiktaş, Alman temsilcisi Bayern Münih ile eşleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçları 13-14 ile 20-21 Şubat 2018, rövanşları ise 6-7 ile 13-14 Mart 2018 tarihlerinde oynanacak.

Juventus - Tottenham
Basel - Manchester City
Porto - Liverpool
Sevilla - Manchester United
Real Madrid - Paris Saint Germain
Shakhtar Donetsk - Roma

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