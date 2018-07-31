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Beşiktaş'ın proje transferi Shinji Kagawa

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Beşiktaş'ın proje transferi Shinji Kagawa
Fikret Orman, Galatasaray'ın Nagatomo transferini örnek göstererek, "Kagawa'yı alıp Japon pazarına girelim" ifadelerini kullandı.

Transfer sezonunda kadroya dahil edilen oyunculardan daha çok elden çıkarılan futbolcularla gündeme gelen Beşiktaş'ta 10 numara pozisyonu için girişimler devam ediyor.

UZAK DOĞU PROJESİ İÇİN KAGAWA
Nacer Chadli ve Shinji Kagawa isimlerinin konuşulduğu siyah-beyazlı kulüpte, teknik direktör Şenol Güneş her ne kadar Belçikalı oyuncuyu tercih etse de başkan Orman'ın gönlünde Japon yıldız yatıyor.

2 sezondan beri Uzak Doğu projesi ile ilgili önemli adımlar atan, Çin'de kamp yapan ve Beşiktaş'ın adını Asya piyasasına sokmaya çalışan Orman'ın, Kagawa'yı transfer ederek bir taşla iki kuş vurmak hedefinde olduğu öğrenildi.

NAGATOMO ÖRNEĞİNİ VERDİ
'Dünya genelinde 100 milyon Beşiktaş taraftarı' sloganının her fırsatta yineleyen ve bu doğrultuda önemli adımlar atan başkan Fikret Orman'ın bu nedenle Kagawa için temaslarını sıklaştırdığı öğrenildi.

Yönetici arkadaşlarına G.Saray örneğini de veren Orman'ın, "Galatasaray Nagatomo'yu transfer ederek çok önemli bir iş yaptı. Oyuncu hem çabuk adapte oldu hem de herkesin sempatisini kazandı. Eminim Kagawa'da aynı etkiyi yaratacaktır ve bizim Uzak Doğu projemiz için de önemli bir köprü olacaktır" dediği öğrenildi.

Bu fikir alışverişinin ardından Kagawa transferini hızlandırma kararı alındığı ve Dortmund yetkilileri ile anlaşma sağlanmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

 

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