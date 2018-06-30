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Beşiktaş'ın maç programı belli oldu

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Beşiktaş'ın maç programı belli oldu
Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonuna hazırlanan Beşiktaş'ın kamp programı ve oynayacağı hazırlık maçları netleşti. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının 30 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında Slovakya Samorin, 11 Temmuz - 20 Temmuz tarihleri arasında da Avusturya Ehrenhausen'de kamp yapacağı kaydedildi.

Beşiktaş bu süre içerisinde BFC Siofok, Gyirmot FC Gyor, Shaktar Donetsk, CSKA Moskova, Reading ve Krasnodar takımları ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ın maç programı şu şekilde:

SLOVAKYA KAMPI

- 7 Temmuz Cumartesi -

Beşiktaş - BFC Siofok

- 8 Temmuz Pazar -

Beşiktaş - Gyirmot FC Gyor

AVUSTURYA KAMPI

- 12 Temmuz Perşembe -

Beşiktaş – Shaktar Donetsk

- 15 Temmuz Pazar -

Beşiktaş – CSKA Moskova

- 17 Temmuz Salı -

Beşiktaş – Reading

- 20 Temmuz Cuma -

Beşiktaş - Krasnodar

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