Beşiktaş'ın kaleci hedefi: Volkan Babacan

Ersin'in gösterdiği performanstan memnun olmayan Beşiktaşlı yöneticiler yerli ve tecrübeli kaleci arayışlarını sürdürüyor. Listenin başında ise Başakşehir'in 32 yaşındaki ismi Vokan Babacan var.

Sezon başında Sergen Yalçın'ın verdiği rapor doğrultusunda kaleci transferi için hiçbir çaba göstermeyen Beşiktaş yönetimi, Ersin Destanoğlu'nun kötü performansı üzerine zorunlu olarak bu mevkiye de yöneldi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Yerli ve tecrübeli bir file bekçisiyle kaleci problemini çözmek isteyen yönetimin hedefinde ise Başakşehir'in deneyimli ismi Volkan Babacan var.

Geçtiğimiz sezon formasını Mert Günok'a kaptıran ve o günden sonra deyim yerindeyse kulübeye hapsolan Babacan ile görüşmelere şimdiden başlandı.

Beşiktaş, Başakşehir ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki kaleciye "Bonservis problemini çöz" ricasında bulundu. Turuncu-lacivertlilerle bonservis meselesini konuşan deneyimli eldivenin problemi çözmesi halinde siyah-beyazlı formayı giymesi bekleniyor.

B PLANINDA SERKAN KIRINTILI VAR

Son anda bir aksilik çıkmazsa İstanbul ekibi, Volkan Babacan'a bonservisini bedelsiz olarak verecek. Siyah-beyazlılarda her ihtimale karşı B planı olarak Serkan Kırıntılı gündemde tutuluyor. 35 yaşındaki deneyimli kalecinin de Konyaspor ile olan sözleşmesi sezon bitiminde sona eriyor.