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Beşiktaş'ın evinde bileği bükülmüyor!

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Beşiktaş'ın evinde bileği bükülmüyor!
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in ilk hafta mücadelesinde Akhisarspor’u 2-1 mağlup ederken siyah-beyazlıların iç sahadaki yenilmezlik serisi 45 maça çıktı.

Beşiktaş Avrupa’nın zirvesinde. Siyah-beyazlılar iç sahada en uzun süren yenilmezlik serisiyle Avrupa liglerinde ilk sırada yer alıyor. Akhisarspor karşısında 2-1 kazanarak iç sahadaki yenilmezlik serisini 45 maça çıkaran Beşiktaş’ı Avrupa’da 36 maçla Porto ve 35 maçla Barcelona takip ediyor. Akhisarspor’u mağlup eden siyah-beyazlıların bu serisi 29 Kasım 2015’te Olimpiyat Stadı’nda oynanan ve Akhisarspor’un 2-0 kazandığı karşılaşmanın ardından başladı. Beşiktaş o günden bu yana oynanan 45 maçta 38 galibiyet alırken 7 mücadelede de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Vodafone Park’ta yenilgi yok 
Son yenilgisini Olimpiyat Stadı’nda Akhisarspor karşısında alan Beşiktaş, bu maçın ardından oynadığı 45 karşılaşmada mağlubiyet görmedi. 11 Nisan 2016’da yeni stadına taşınan siyah-beyazlılar, bu sahada oynadığı hiçbir lig maçında da rakiplerine galibiyet şansı tanımadı. Beşiktaş, Vodafone Park’taki 38 lig karşılaşmasında 31 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti.

 

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