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Beşiktaş yönetiminden flaş karar! Atiba...

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Beşiktaş yönetiminden flaş karar! Atiba...
90+1’de attığı golle Trabzon galibiyetinde başrolü üstlenen Atiba’yla uzun vadeli çalışmayı düşünen yönetim, 34 yaşındaki oyuncuyu gelecekte antrenör olarak kulübün bünyesinde tutmak istiyor.

Trabzon deplasmanında aldığı 4-3'lük galibiyetle şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Beşiktaş'ta tüm oyuncular üzerlerine düşen görevleri fazlasıyla yerine getirdi. Ancak birisi diğerlerinden daha öndeydi: Atiba Hutchinson… Orta sahada dinamo gibi çalışıp, hem hücuma hem de savunmaya destek veren Kanadalı yıldız, 90+1'de de galibiyeti getiren golü atarak, gecenin yıldızı oldu. Siyah-beyazlı yöneticiler, ilerleyen yaşına rağmen Beşiktaş'ın en istikrarlı isimleri arasında yer alan Atiba'ya övgüler yağdırırken, tecrübeli futbolcuyu kulübün gelecekle ilgili planlarına dahil ettiler.

GÖNÜLLERE İMZA ATTI

Başkan Fikret Orman, mukavelesi 2018'in Mayıs ayında bitecek olan 34 yaşındaki oyuncu için şunları söyledi: "Atiba bizimle sözleşme yaparken 1- 2 yıllık değil, ömürlük imza attı. Camianın, taraftarın gönlüne atılan imza bu… Sadece futbolculuğu ile değil profesyonelliği, efendiliği ve sahadaki duruşuyla Beşiktaşlıların kalbinde yer edindi. Uzun yıllar bizimle olacak. Futbolu bıraktıktan sonra da antrenör olarak ya da farklı görevlerde Beşiktaş'a hizmetini devam ettirmesini isteyeceğiz. Atiba Beşiktaş'ın çocuğudur ve onunla uzun yıllar birlikte çalışacağımıza inanıyoruz."

40 YAŞ ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL!

Beşiktaş'ın sahada en çok koşan ve mücadele eden isimleri arasında yer alan 34'lük delikanlı Atiba, daha uzun yıllar futbola devam etmekte kararlı. "40'ına kadar oynar mısın?" sorusunu yönelttiğimiz tecrübeli yıldız, "Zor ama imkansız değil" yanıtını verdi. Vücudunu çok iyi tanıdığını ve çok iyi baktığını belirten Atiba, "Zaman zaman benim de yorulduğum dönemler oluyor ancak programlı bir yaşamla bunu aşmasını biliyorum. Belli bir yaş veremem ancak gidebildiğim yere kadar gideceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sabah

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