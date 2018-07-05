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Beşiktaş Vida'nın fiyatını belirledi!

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Beşiktaş Vida'nın fiyatını belirledi!
Beşiktaş, Dünya Kupasında gösterdiği performansla dikkat çeken Domagoj Vida'nın bonservisini 30 milyon euro olarak belirledi.

Geçen sezonun ara transfer döneminde bonservissiz geldiği Beşiktaş'ta Pepe-Tosic ikilisinin gölgesinde kalan Domagoj Vida, Dünya Kupasındaki performansıyla değerini iyice artırdı…

Everton, Leicester City ve Liverpool'un ilgilendiği Hırvat stoper için şu ana kadar gelen en yüksek teklifin 18 milyon euro olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlılar ise Vida'nın bonservisini 30 milyon euro olarak belirledi. Başkan Fikret Orman'ın, oyuncuyu transfer etmek isteyen kulüplerle görüşmelerini sürdürdüğü, pazarlıklarda kapıyı bu rakamdan açtığı öğrenildi.

SATILIRSA KASAYA TOPLAMDA 228 MİLYON TL GİRECEK

Tosic'ten 4.5 milyon Euro bonservis bedelini kasasına koyan, Ricardo Quaresma'yı 8 milyon euroya Çin'e göndermeye hazırlanan Beşiktaş, Vida'yı da 30 milyon eurodan satmayı başarırsa toplamda kasasına 228 milyon 360 bin TL koymuş olacak.

Hırvatistan ile Dünya Kupası'nda görev yapan Vida, gruplarda Nijerya, Arjantin, son 16 turunda ise Danimarka maçlarında toplamda 300 dakika görev yaptı.

 

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