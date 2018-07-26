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Beşiktaş, Umut Nayir'la anlaştı

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Beşiktaş, Umut Nayir'la anlaştı
Beşiktaş, 25 yaşındaki forvet Umut Nayir'i kadrosuna kattı.

Siyah beyazlı kulüp, oyuncuyla daha önce anlaşmış ancak kulübü Osmanlıspor ile sıkıntılar yaşadığı gerekçesiyle transferi sonlandıramamıştı. 

Ankara ekibiyle problemleri çözen Umut Nayir, Beşiktaş ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki futbolcunun, 1-2 gün içerisinde Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor. 

Ayrıca Beşiktaş, Osmanlıspor'a bu transfer için 250 bin Avro ödeyecek. Golcü oyuncu  ise kulüpten yıllık 1.75 milyon TL garanti ücret alacak. 

Geçtiğimiz sezon Ankaragücü formasıyla 29 maça çıkan golcü oyuncu, 14 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek takımının Süper Lig'e çıkmasına büyük katkı sağladı.  

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