Beşiktaş sezona 3 puanla başladı!

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyanis Sezonu'nun ilk hafta maçında Beşiktaş sahasında Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.

Vodafone Park'ta Bülent Yıldırım'ın yönettiği mücadelenin ilk yarısı 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile geçildi. İkinci yarı Akhisarspor aradaki farkı 1'e indirmesine karşın kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 2-1 üstün ayrılan taraf oldu.

Beşiktaş'a sezonun ilk maçında galibiyeti getiren golleri; 39. dakikada Pepe ve 42. dakikada Ryan Babel kaydetti. 2018-2019 sezonuna TFF Süper Kupa'yı kazanarak başlayan Akhisarspor'un tek golünü ise 56. dakikada Yevhen Seleznyov attı.

Ligde gelecek hafta Beşiktaş, BB Erzurumspor deplasmanına gidecek. Akhisarspor ise Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

15. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Lens'in pasıyla müsait durumda topla buluşan Gökhan Gönül'ün sağdan ortaladığı topa kale önünde Larin vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

18. dakikada Larin'in pasıyla kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Medel'in şutunda meşin yuvarlak Akhisarspor savunmasına çarparak direğin yanından kornere çıktı.

35. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortasına yükselen Larin'in kafa vuruşunda top auta gitti.

GOL 39. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un soldan ortasında topa iyi yükselen Pepe'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

GOL 42. dakikada Beşiktaş 2. golü buldu. Sağ kanatta Gökhan Gönül'ün pasında ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşan Lens'in ortasında Babel topu filelere gönderdi: 2-0

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

48. dakikada Seleznov'un ceza sahası sol çaprazından şutunda Tolga Zengin'in elinden kaçırdığı top kornere çıktı.

53. dakikada sol kanattan hızlı gelen Manu'nun ortasında meşin yuvarlak Tolga Zengin'i geçti, Seleznov kale ağzında topa müdahale edemedi.

GOL 56. dakikada Akhisarspor'un golü geldi. Necip Uysal'ın hatalı pasında orta sahada topla buluşan Seleznov hızla kaleye yöneldi ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

62. dakikada Beşiktaş direğe takıldı. Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ortaladığı topa Babel arka direkte kafayla vurdu, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

63. dakikada Beşiktaş kalesinde büyük bir tehlike yaşadı. Pepe'nin ayağının kayması sonrasında topu kapan Manu, Necip Uysal'dan sıyrılarak ceza sahasına girdi, Akhisarsporlu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

87. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Roco topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

90+2. dakikada Oğuzhan Özyakup'un pasıyla soldan ceza sahasına giren Vagner Love kaleciyle karşı karşıya topa vursa da Akhisarspor savunması meşin yuvarlağa müdahale etti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Serkan Çimen

Beşiktaş: Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Pepe, Necip Uysal, Caner Erkin, Medel, Tolgay Arslan (Dk. 74 Roco), Lens (Dk. 79 Adriano), Oğuzhan Özyakup, Babel, Larin (Dk. 63 Vagner Love)

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Miguel Lopes, Sissoko, Aykut Çeviker (Dk. 46 Manu), Ömer Bayram (Dk. 46 Serginho), Bilal Kısa, Larsson (Dk. 68 Helder Barbosa), Seleznov

Goller: Dk. 39 Pepe, Dk. 42 Babel (Beşiktaş), Dk. 56 Seleznov (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Ömer Bayram, Dk. 28 Fatih Öztürk, 45 2 Caner Osmanpaşa, Dk. 51 Miguel Lopes, Dk. 70 Vrsajevic, 90+5 Mustafa Yumlu (Akhisarspor), Dk. 59 Medel, Dk. 73 Necip Uysal, 90+5 Caner Erkin (Beşiktaş)