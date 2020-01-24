Beşiktaş Sergen Yalçın İle Anlaştı

Beşiktaş kulübü başkanı Ahmet Nur Çebi Teknik Direktörlük görevi için Beşiktaş taraftarının sevdiği bir isim ile anlaştı.

Beşiktaş’ta Abdullah Avcı’nın ayrılığı sonrası hareketli saatler yaşanıyor. Beşiktaş kulübü başkanı Ahmet Nur Çebi Teknik Direktörlük görevi için Beşiktaş taraftarının sevdiği bir isim ile anlaştı.

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin Avcı sonrası B planı da ortaya çıktı. Malatyaspor ile yollarını ayıran ve şu anda boşta olan Sergen Yalçın ile anlaştığı öğrenildi. Sergen Yalçın’ı açıkladıktan sonra yönetim başka bir hamle daha yapacak. Ahmet Nur Çebi’nin Türkiye’nin tanıdığı önemli bir sportif direktör ile de anlaşma sağladığı ortaya çıktı.

Siyah beyazlı takımın hafta sonu Göztepe deplasmanında oynayacağı karşılaşmada Sergen Yalçın ile çıkacağı öğrenildi.