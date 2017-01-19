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Beşiktaş, Kerim Frei'ı İngiltere Championship'e gönderiyor

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Beşiktaş, Kerim Frei'ı İngiltere Championship'e gönderiyor
Beşiktaş, Kerim Frei'ın transferi için İngiliz kulübü Birmingham City ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.


Beşiktaş, 23 yaşındaki oyuncusu Kerim Frei'ın transferi için İngiltere Championship ekibi Birmingham ile 2.5 milyon euroya anlaştı. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. 

Beşiktaş Kulübü, söz konusu transfer için Birmingham City ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
2013 yılında Fulham'dan Beşiktaş'a 3.1 milyon euroya transfer olan Frei, Beşiktaş formasıyla 109 karşılaşmaya çıktı. Genç oyuncu bu karşılaşmalarda 13 gol atarken 6 asist yaptı. 
Teknik direktörlüğünü Chelsea'nin efsane ismi Gianfranco Zola'nın yaptığı Birmingham City, 24 takımlık İngiltere Championship'te 36 puanla 12. sırada bulunuyor

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