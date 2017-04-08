  • BIST 88.497
  • Altın 150,407
  • Dolar 3,7358
  • Euro 3,9596
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAFeribot alabora oldu: En az 20 kişi hayatını kaybetti

Beşiktaş, Dudu için Palmeiras ile görüşüyor

»
Beşiktaş, Dudu için Palmeiras ile görüşüyor
Fikret Orman'ın 'ilgileniyoruz' dediği Dudu için resmi görüşmeler başladı. Oyuncunun ilk tercihi ülkesinde kalmak

Beşiktaş, Palmeiras forması giyen kanat oyuncusu Dudu (Eduardo Pereira Rodrigues) için resmi görüşmelere başladı.

Fikret Orman, geride bıraktığımız günlerde yaptığı açıklamada Dudu dedikodularını doğrulamış ve Brezilyalı oyuncuyla ilgilendiklerini itiraf etmişti.

Hürriyet'in haberine göre, Beşiktaş ilgisini bir adım öteye götürdü ve oyuncunun kulübüyle resmi görüşmelere başladı.

Dudu için 5 milyon avroluk bir bonservis ayıran Beşiktaş, Palmeiras'tan gelecek yanıtı beklemeye başladı.

Dinamo Kiev'de geçirdiği başarısız dönem nedeniyle Avrupa'ya sıcak bakmayan Dudu'nun ilk tercihi ülkesinde kalmak. Fakat 25 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmasından dolayı transfere sıcak bakabilir.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şenol Güneş: Kendi oyunumuzu oynarsak yeneriz08 Nisan 2017 Cumartesi 17:36
  • Yusuf Yazıcı: Beşiktaş'a da gol atacağım08 Nisan 2017 Cumartesi 17:23
  • Tudor'un Başakşehir maçındaki zafer planı belli oldu08 Nisan 2017 Cumartesi 17:18
  • İşte Arda Turan'ın yeni adresi!..08 Nisan 2017 Cumartesi 17:15
  • Mancini'nin ilk transferi Sneijder!08 Nisan 2017 Cumartesi 17:05
  • Mehmet Ekici'den flaş Fenerbahçe sözleri...08 Nisan 2017 Cumartesi 17:01
  • Fransa'dan Şenol Güneş ve Fikret Orman'a 'Lyon' reddi!05 Nisan 2017 Çarşamba 14:43
  • Emenike gidiyor! Beşiktaş'ın eski yıldızı yolda...04 Nisan 2017 Salı 17:37
  • Galatasaray için Jackson Martinez bombası!04 Nisan 2017 Salı 17:34
  • Ryan Babel Beşiktaş’a hayat veriyor04 Nisan 2017 Salı 16:52
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim