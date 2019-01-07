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Berrak'ın unutamadığı aşkı kim?

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Berrak'ın unutamadığı aşkı kim?
Berrak Tüzünataç 3 ay önce ayrıldığı sevgilisi Birkan Sokullu'yu hala takipten çıkmaması ve fotoğraflarını silmemesi üzerine takipçileri tepki gösterdi.

Berrak Tüzünataç ile Birkan Sokullu 3 yıllık ilişkilerini bir kaç ay evvel sürpriz bir kararla noktalamıştı. İkiliye evlilik soruları sorulurken ayrılık kararı almaları herkesi şaşırtmıştı.Birkaç gün önce ise Birkan Sokullu'nun Dilan Çiçek Deniz'le aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Bunun üzerine eski sevgilisini takip etmeye devam eden ve birlikte fotoğraflarını sayfasından hala kaldırmayan Berrak Tüzünataç'a takipçileri, "Bak artık Birkan'ın hayatında biri var. Fotoğraflarınızı artık sil" diye yazdı.

Tüzünataç şu açıklamayı yaptı: "Hayır arkadaşlar, silmeyeceğim. Bana lütfen mesajlar atıp durmayın. Ne olursunuz. Ben size karışıyor muyum? Değil mi?"

Berrak Tüzünataç, kendisinden ayrıldıktan sonra Dilan Çiçek Deniz’le aşk yaşamaya başlayan Birkan Sokullu’nun sosyal medyadaki fotoğraflarını kaldırmadı. Takipçileri ‘Geçmişi unut’ diye eleştirdi. Oyuncu ise ‘Silmem’ diyerek inat etti.

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