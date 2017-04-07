Berrak Tüzünataç'tan 'Fİ' yorumu

Cannes Film Festivali’nden dönen ve havalimanında görüntülenenen Berrak Tüzünataç, internette büyük ses getiren yeni dizisi "Fİ" hakkında konuştu.

"Fİ" dizisi için gittiği Cannes Film Festivali’nden dönen güzel oyuncu Berrak Tüzünataç havalimanında görüntülendi. Güzel oyuncu, internet ortamında yayınlanan ve büyük ilgi göre "Fİ" dizisinin kazandığı başarıdan duyduğu mutluluğu belirtti. Berrak Tüzünataç, “Cannes’da bile tebrik aldım. Dizimiz internet ortamında yayınlanmasına rağmen, seyretmeyen kalmamış. Olumlu övgüler duyuyorum. Bu beni çok mutlu etti” dedi.