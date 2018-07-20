Berrak Tüzünataç ve sevgilisi tatil sezonunu açtı

Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan Berrak Tüzünataç ve Birkan Sokullu, yazın tadını Ege sahillerinde çıkarıyor. İki ünlü oyuncu, Çeşme’den Bodrum’a geçti.

Oyuncu Berrak Tüzünataç, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Birkan Sokullu ile Bodrum'da tatil sezonunu açtı. Suya girerken Berrak Tüzünataç'ın "Aşkım çok soğuk" demesiyle Birkan Sokullu, kendisini suya bırakarak kulaç atmaya başladı.

Sokullu plaja adım atar atmaz kendini mavi sulara bırakırken, Tüzünataç bir süre iskelenin merdivenlerinde durup arkadaşıyla sohbet etti.

Sevgilisinin yanına kulaç atan Tüzünataç, görüntülendiklerini fark edince iskeleye yüzmek yerine gazetecilerin görüntü alamayacağı bir noktaya gidip denizden öyle çıktı.