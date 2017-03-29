Berrak Tüzünataç, Serenay Sarıkaya ve Mehmet Günsür'ün olay yaratan sevişme sahnesine dair konuştu.

Başrollerini Ozan Güven, Mehmet Günsür, Serenay Sarıkaya ve Berrak Tüzünataç’ın paylaştığı ‘Fi’ adlı dizi yakında başlayacak.

Serenay Sarıkaya ile Mehmet Günsür’ün dizideki sevişme sahneleri sosyal medyada olay yaratmıştı.

Posta'da yer alan habere göre; Berrak Tüzünataç o sahneler için konuştu: “Bizim işimiz bu. Senaryo neyi gerektirirse en iyi şekilde oynarız. Hiç sorun etmeyiz.”

"İŞİMİZE KISITLAMA GETİRMEYİZ"

Serenay Sarıkaya'nın bu sahneler yüzünden sevgilisi Kerem Bürsin ile arasının açıldığı iddia edilmişti.

Sarıkaya, "Kerem ile işimize asla kısıtlama getirmeyiz. Birbirimizin işine karışmayız” şeklinde konuşmuştu.