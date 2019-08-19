SonDakika.com'un haberine göre; Yoğun geçen sezonun stresini atan Berrak Tüzünataç tatiline ailesi ile devam ediyor. Tatilden renkli kareleri sevenleriyle paylaşan ünlü oyuncu son olarak bikinili fotoğrafını paylaştı.
MOR BİKİNİSİYLE POZ VERDİ
Düzgün fiziği ve oyunculuktaki başarısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Berrak Tüzünataç, mor bikinili fotoğrafının altına "Annem bir sürü fotoğrafımı çekti" notunu düştü. Tüzünataç'ın fotoğrafı dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.
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BERRAK TÜZÜNATAÇ, MOR BİKİNİSİYLE SOSYAL MEDYADA ŞOV YAPTI!
Yoğun geçen sezonun stresini ailesiyle birlikte çıktığı tatilde atan oyuncu Berrak Tüzünataç, annesine mor bikinisiyle poz vererek sosyal medya hesabından paylaştı.
SonDakika.com'un haberine göre; Yoğun geçen sezonun stresini atan Berrak Tüzünataç tatiline ailesi ile devam ediyor. Tatilden renkli kareleri sevenleriyle paylaşan ünlü oyuncu son olarak bikinili fotoğrafını paylaştı.
Etiketler: Berrak Tüzünataç, Bikini, Sosyal Medya, Beğeni, Yorum
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