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Berrak Tüzünataç: "Evde çıplak gezmek gibi..."

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Berrak Tüzünataç: "Evde çıplak gezmek gibi..."
Hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde oynadığı 'Biz Böyleyiz' filmiyle izleyici karşısına çıkan Berrak Tüzünataç, YouTube’da yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gecce' programına konuk oldu. Hakkında merak edilenleri anlatan oyuncu, evde çıplak gezdiği i
 
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İbrahim Selim'in sorularını tüm samimiyetiyle cevaplayan Berrak Tüzünataç, 'Hakkında çıkan en garip haber neydi?' sorusuna verdiği yanıtla herkesi güldürdü.

Bir dönem evinde çıplak gezdiği ve perdeleri hiç kapatmadığı için komşularının rahatsız olduğu haberlerinin çıktığını söyleyen güzel oyuncu, konuyla ilgili şöyle dedi:

“Röntgenci, ayıp değil mi? Sana ne! Velev ki geziyorum, içeri bakanda değil mi sorun? Ki öyle bir hobim yok. Nüdist bir durumum yok.”

Programın devamında İbrahim Selim’in “Kendini ne kadar güzel buluyorsun?” sorusuna “10 üzerinden 8 derim” yanıtını veren Tüzünataç, “Hiç estetiğin var mı?” diye sorulunca da göğüslerini göstererek “İki tane var. Bana kadar. Karınca kararınca” dedi

 

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  • Bir dönem evinde çıplak gezdiği ve perdeleri hiç kapatmadığı için komşularının rahatsız olduğu haberlerinin çıktığını söyleyen güzel oyuncu, konuyla ilgili şöyle dedi:
  • 3“Röntgenci, ayıp değil mi? Sana ne! Velev ki geziyorum, içeri bakanda değil mi sorun? Ki öyle bir hobim yok. Nüdist bir durumum yok.”
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