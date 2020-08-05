Berrak Tüzünataç, Leyla Feray ve Hazal Subaşı, önceki gün Çeşme'de denize girerken görüntülendi. Tüzünataç, bikinisinin iplerini bağlarken; frikik vermekten son anda kurtuldu.
1
Çeşme’de tatiline devam ederken Bozburun da Ece Sükan’ın doğum gününe katılan Berrak Tüzünataç, Serhat Teoman sevgilisi Leyla Feray önceki gün plajda görüntülendiler.
2
Bir kaç günlüğüne gittikleri Bozburun'dan geri dönen oyunculara Rıza Kocaoğlu ve sevgilisi Hazal Subaşı da katıldı.
3
Gün batımına doğru denize giren Subaşı, Tüzünataç ve Feray; sohbet ede ede deniz de yürüdüler.
4
Kısa serinlemenin ardından sahile doğru denizin içinde yürüyen üç arkadaştan Tüzünataç, durarak üst bikinisinin iplerini bağladı.
5
Güzel oyuncu, frikik vermekten son anda kurtuldu.
6
Tüzünataç, bikinisinin İplerini bağlarken sık sık etrafına baktı.
7
Berrak Tüzünataç, Leyla Feray ve Hazal Subaşı; daha sonra arkadaşlarının yanına restoran kısmına geçerek yemek yediler. (Kaynak: milliyet.com.tr)
8
Diğer Haberler