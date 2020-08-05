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    Çeşme’de tatiline devam ederken Bozburun da Ece Sükan’ın doğum gününe katılan Berrak Tüzünataç, Serhat Teoman sevgilisi Leyla Feray önceki gün plajda görüntülendiler.

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    Bir kaç günlüğüne gittikleri Bozburun'dan geri dönen oyunculara Rıza Kocaoğlu ve sevgilisi Hazal Subaşı da katıldı.

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    Gün batımına doğru denize giren Subaşı, Tüzünataç ve Feray; sohbet ede ede deniz de yürüdüler.

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    Kısa serinlemenin ardından sahile doğru denizin içinde yürüyen üç arkadaştan Tüzünataç, durarak üst bikinisinin iplerini bağladı.

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    Güzel oyuncu, frikik vermekten son anda kurtuldu.

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    Tüzünataç, bikinisinin İplerini bağlarken sık sık etrafına baktı.

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    Berrak Tüzünataç, Leyla Feray ve Hazal Subaşı; daha sonra arkadaşlarının yanına restoran kısmına geçerek yemek yediler. (Kaynak: milliyet.com.tr)

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