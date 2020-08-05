Çeşme’de tatiline devam ederken Bozburun da Ece Sükan’ın doğum gününe katılan Berrak Tüzünataç, Serhat Teoman sevgilisi Leyla Feray önceki gün plajda görüntülendiler.

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Bir kaç günlüğüne gittikleri Bozburun'dan geri dönen oyunculara Rıza Kocaoğlu ve sevgilisi Hazal Subaşı da katıldı.