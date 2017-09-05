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Berna Laçin böyle zayıfladı!

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Berna Laçin böyle zayıfladı!
Uzun süredir ekranlara ara veren Berna Laçin bağırsak problemi nedeniyle sıkı bir diyete başladı.

Oyuncu - sunucu Berna Laçin eski formuna kavuştu.

berna-lacin-114646yt.jpg

Bağırsak sistemindeki bozulma nedeniyle GAPS diyetine başlayan Berna Laçin, kısa sürede fazla kilolarından kurtuldu.berna-lacin-114646wi.jpg

Sosyal medyadan bu fotoğrafını paylaşan Laçin:

Yaz günü etrafımda börek, pasta uçuşurken o kadar azmettim zayıfladım, şöyle karnımı içeri çekip bir fotoğraf paylaşmayı haketmedim mi yav?berna-lacin-114646nv.jpg

Fotoshop yapmadık ya biraz artistik durduk be abilerim, ablalarım...berna-lacin-114740jo.jpg

Kıskanma ne olur, yeme senin de olur. (Bu arada zayıflama diyeti değil bağırsak problemim için GAPS diyeti ile tedavi oldum.)

GAPS diyeti nedir Bozulan bakteri dengesini (disbiyozis) düzeltmek; hasarlı, yaralı, ülserli, ateşli, sızıntılı bağırsak (leaky gut syndrome) duvarını ve bağırsak epitel dokusunu iyileştirmek için uygulanan özel bir beslenme programıdır.

 

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