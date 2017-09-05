Berna Laçin böyle zayıfladı!

Uzun süredir ekranlara ara veren Berna Laçin bağırsak problemi nedeniyle sıkı bir diyete başladı.

Oyuncu - sunucu Berna Laçin eski formuna kavuştu.

Bağırsak sistemindeki bozulma nedeniyle GAPS diyetine başlayan Berna Laçin, kısa sürede fazla kilolarından kurtuldu.

Sosyal medyadan bu fotoğrafını paylaşan Laçin:

Yaz günü etrafımda börek, pasta uçuşurken o kadar azmettim zayıfladım, şöyle karnımı içeri çekip bir fotoğraf paylaşmayı haketmedim mi yav?

Fotoshop yapmadık ya biraz artistik durduk be abilerim, ablalarım...

Kıskanma ne olur, yeme senin de olur. (Bu arada zayıflama diyeti değil bağırsak problemim için GAPS diyeti ile tedavi oldum.)

GAPS diyeti nedir Bozulan bakteri dengesini (disbiyozis) düzeltmek; hasarlı, yaralı, ülserli, ateşli, sızıntılı bağırsak (leaky gut syndrome) duvarını ve bağırsak epitel dokusunu iyileştirmek için uygulanan özel bir beslenme programıdır.