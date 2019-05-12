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BERNA LAÇİN AFFETMEDİ

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BERNA LAÇİN AFFETMEDİ
Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AKP'nin YSK Temsilcisi Recep Özel'in 'Adaletinizin terazisini sileyim' sözlerine tepki gösterdi.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre AKP’nin YSK Temsilcisi Recep Özel, Ekrem İmamoğlu’na destek paylaşımlarında bulunan ünlü isimlere yönelik olarak bir paylaşımda bulunmuş ve “Sanatınız da adamlığınız da yalan! Seçim yenilemeye verilen tepki adeta 'emir komuta zinciri' gibi! Partiler kapatıldı, sustular, kıyafetinden dolayı işten atılanlara sustular, PKK öldürürken sustular! Şimdi Ekrem için sıraya girdiler! Adaletinizin terazisini sileyim paslanmasın!” yazmış ve gündeme gelmişti.

Özel’in hedef gösterdiği isimler sosyal medya hesaplarından bu laflarla ilgili paylaşımlarda bulunurken oyuncu Berna Laçin’den de dikkat çekici bir paylaşım geldi.

LAÇİN’DEN BENZER TEPKİ

Oyuncu Berna Laçin kendileri hakkında yapılan bu çıkışın haksız ve ağır olduğunu düşünerek tepkisini gösterirken Özel’in yaptığına benzer bir benzetme yaparak şunları söyledi:

derna-lacin-ic.jpg

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