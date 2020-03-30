Berna Hemşireden Kahreden Haber

İzmir'de hemşirelik bölümünü bitiren ve hemşire olmak için gün sayan 24 yaşındaki Berna Arslan, rahim kanserinden hayatını kaybetti.



Sabah Gazetesi'nin haberine göre genç hemşire bugün memleketi Ordu'da defnedilecek. Arslan, geçen yıl İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nü bitirerek mezun olmuştu. Hemşirelik hayatına başlamak için gün sayan Arslan, geçen yıl hissettiği ağrılar sonucu hastaneye gitti.

Rahminde kist tespit edilen Arslan, rahim kanseri teşhisiyle bir süredir tedavi görüyordu. Son günlerde daha da fenalaşan Arslan, ailesinin hastaneye götürme çabalarını "Hastanede daha fazla mikrop var. Evde kalsam daha iyi" diyerek reddetti. Sağlık durumu önceki gün ağırlaşan hemşire, Halkalı Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırıldı. Arslan dün hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Genç hemşirenin cenazesi, bugün Ordu Ünye'ye bağlı Gölcüğez köyünde toprağa verilecek.