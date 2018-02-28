Mahkeme heyeti ara kararında, tanık polislerin dinlenmesi için talimat yazılmasına karar verdi. Jandarma Kriminal Bürosu'na rapor aldırılması için yazılan müzekkerenin beklenmesine ve sanığın tutuklanması yönündeki talep için daha önceden karar verildiği için yeniden karar verilmesine yer olmadığına hükmeden heyet, duruşmayı 10 Mayıs'a bıraktı.
- BIST 118.951
- Altın 161,146
- Dolar 3,7987
- Euro 4,6376
- İstanbul -1 °C
- Ankara 5 °C
- Kubilay Gecelerde
- Akşener'den Bahçeli'ye Sert Sözler!
- Meteorolojiden İstanbul için son dakika uyarısı..!
- Sibel Can'ın Acı Günü
- ABD'ye Ateşkes Yanıtı
- Demet 25 Oldu
- Evlilik Teklifi Yağıyor!
- Çok tartışılan HÖH artık yok
- Berkin Elvan Davası 10 Mayıs'a Ertelendi
- Tugay Komutanlığında yangın
- ABD'den Ateşkes Açıklaması
- "Başka Ankara Yok!"
- Maslak Metrosunda Korkunç Olay
- İtalya'dan Büyük Ayıp!
- Ayrıldılar!
Berkin Elvan Davası 10 Mayıs'a Ertelendi
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin dava, 10 Mayıs'a ertelendi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Akşener'den Bahçeli'ye Sert Sözler!Akşener “Anlat Hemşehrim Dertleşelim” projesi kapsamında giydirilen İYİ Parti otobüsünün Genel Merkez'den Fethiye'ye uğurlanması törenine katıldı.
ABD'ye Ateşkes YanıtıDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Suriye'de insani duruma ilişkin 2401 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı bağlamında Türkiye'ye yaptığı atıf hakkındaki soruya yanıt verdi.
Berkin Elvan Davası 10 Mayıs'a ErtelendiGezi Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin dava, 10 Mayıs'a ertelendi.
"Başka Ankara Yok!"Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda gerçekleşen ATO Olağan Meclis Toplantısı'nda konuştu. Yıldırım, "Baş şehrimize 15 yılda yaptığımız yatırım tutarı 90 milyar lira. Helali hoş olsun. Başka Ankara yok" dedi.
Tahliye Edildi ABD'ye Kaçtı!UZUN yıllar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde çalışan ve uzmanlık alanı ‘dini örgütler’ olan Mehmet Karabörk, Ergenekon ve Danıştay baskını soruşturmalarında etkin rol aldı. Ergenekon davasının hem tanığı hem sanığı hem de gizli tanığ
- 14:45 - Kubilay Gecelerde
- 13:56 - Akşener'den Bahçeli'ye Sert Sözler!
- 13:55 - Meteorolojiden İstanbul için son dakika uyarısı..!
- 13:54 - Sibel Can'ın Acı Günü
- 11:04 - ABD'ye Ateşkes Yanıtı
- 10:55 - Demet 25 Oldu
- 10:52 - Evlilik Teklifi Yağıyor!
- 10:43 - Çok tartışılan HÖH artık yok
- 10:43 - Berkin Elvan Davası 10 Mayıs'a Ertelendi
- 10:37 - Tugay Komutanlığında yangın
- 10:36 - ABD'den Ateşkes Açıklaması
- 10:33 - "Başka Ankara Yok!"
- 10:31 - Maslak Metrosunda Korkunç Olay
- 10:27 - İtalya'dan Büyük Ayıp!
- 16:26 - Ayrıldılar!
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim