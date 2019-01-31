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Berkay'ın gerçek kazancı dudak uçuklattı

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Berkay'ın gerçek kazancı dudak uçuklattı
Şarkıcı Berkay, dün Arda Turan ile ettiği kavganın ardından çıktığı mahkemede, gelirinin aylık 1000 TL olduğunu açıklamış ve şaşkınlık yaratmıştı. Ünlü popçunun sadece telif haklarından aylık 200 bin TL'den fazla kazandığı ortaya çıktı.

şarkıcı Berkay ile futbolcu Arda Turan’ın Emirgan’daki özel bir mekanında ettiği kavganın ilk duruşması dün görüldü. Hakimin “Aylık geliriniz ne kadar?” sorusuna “1000 TL” cevabını veren Berkay, şaşkınlık yarattı. Ünlü popçu ardından bir açıklama yaptı ve Arda Turan’ın gelirinin 300 bin euro olduğunu söylemesini uygunsuz bulduğunu, bu nedenle geliriyle ilgili böyle bir cevap verdiğini söyledi.

“SADECE TELİFLERDEN 200 BİN TL”

Ünlü popçunun bu beyanını duyanlar “Berkay vergi mi kaçırıyor?” sorusunu akıllara getirdi.

Berkay’ın avukatı Ayşegül Mermer, bugün 2. Sayfa’ya bağlandı ve “Berkay’ın sadece telif haklarından gelen aylık 200 bin TL’den fazla geliri var” açıklamasında bulundu.

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