Berkay'dan Arda Turan'a gözdağı!

Bir gecce kulübünde Arda Turan'ın attığı kafa sonrası burnu kırılan ve ameliyat olan Berkay'dan açıklama geldi. Sağlık durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendiren şarkıcı, davadan geri dönmeyeceğinin de üstünü çizdi. Berkay ayrıca kendisini test etmek amac

Arda Turan ile Berkay bir mekanda tartışmış ve Berkay'ın burnu kırılmıştı. Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, yaptığı açıklamada Arda Turan'ın kendisine "Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın" dediğini ve kavganın bu nedenle çıktığını söylemişti. Daha sonra Arda Turan'ın elinde bir silahla hastaneye gittiği ve Berkay'la konuştuğu sırada elindeki silahı ateşlediği de ortaya çıkmıştı.

Konu mahkemeye taşınmış ve Arda Turan'a 12.5 yıl, Berkay'a ise 2 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. İkili bu olayın ardından ilk kez 30 Ocak'ta görülecek mahkemede karşı karşıya gelecek. O güne kadar bir daha konuşmayacağını belirten Berkay ise son kez bir açıklama yaptı. Hem sağlık durumu sevenleriyle paylaştı hem de davadan geri çekilmeyeceğinin üstünü çizdi.