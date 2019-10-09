BERKAY KIZLARININ YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ!

Özlem Ada Şahin ve Berkay, temmuz ayında ikinci kızları Zeynep Mira'yı kucaklarına almışlardı. Çift, bebeklerinin yüzünü ilk kez gösterdi.

Şarkıcı Berkay Şahin, Özlem Ada Şahin ile 2016'da nikah masasına oturmuştu. Çiftin 2017 yılın ise ilk kızları Arya dünyaya gelmişti. Geçen temmuzda da ikinci bebekleri Zeynep Mira'yı kucaklarına alan çift, ilk kez kural bozdu.

YÜZÜNÜ GÖSTERDİLER

Özlem Ada Şahin ve Berkay, bugün mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaştı. Paylaşımıyla Özlem Ada, kızı Zeynep Mira'nın yüzünü ilk kez gösterdi ve fotoğrafa, "Sabah manzaram" notunu düştü.

BABALIKTA MASTER

Ünlü şarkıcı Berkay ise bu anları, "Babalıkta master" notuyla yayınladı. Çiftin paylaşımları çok sayıda "Maşallah" yorumu aldı.