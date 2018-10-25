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Berkay Çıldırdı

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Berkay Çıldırdı
Arda-Berkay kavgasından sonra gündemin en çok konuşulan isimleri arasında olan Özlem Ada Şahin, takipçisinin ağır eleştirisine maruz kaldı. Berkay'dan ise eşini eleştiren takipçiye yanıt gecikmedi. Eşini savunan şarkıcı ayar verdi.

Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin, Arda Turan kavgasının ardından bir süredir sosyal medyada sessizliğe bürünmüştü. Özlem Ada Şahin sosyal medyaya geri döndü ve fotoğrafını Instagram'a yükledi. Fakat takipçilerinden biri hoş olmayan bir yorumda bulundu. Özlem Ada'ya yapılan "Peki kendini güzel sanıp sürekli aynı suratsız pozu vermen" yorumu Berkay Şahin'i kızdırmaya yetti.

"SEN GEL BİR DE BENİM GÖZÜMLE BAK" 

Berkay Şahin eşi hakkında yapılan bu yoruma sessiz kalamadı. Yorum yapan takipçiye cevap veren Berkay, şöyle yazdı: "Böyle sahte hesaplar yüzünden hesabımızı kitlemek zorunda kalmamız! Varsın melek yüzlü pamuk kalpli karımın yüzü çirkin olsun ama sen gel bir de benim gözümden bak! Allah sana kalp güzelliği nasip etsin kuaför Sevim" 

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