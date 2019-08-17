BERK SUYABATMAZ'DAN BOŞANMA SONRASI İLK AÇIKLAMA!

Sunucu Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz'un sürpriz bir şekilde ayrılık kararı alması, magazin gündemindeki yerini koruyor.

Gecce'nin haberine göre; Suyabatmaz, "eşinden para istedi, olumsuz yanıt aldı" haberleri ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. "Berk Suyabatmaz ile Burcu Esmersoy’un boşanmalarının gerçek sebebi ego çatışması. Ego nedir? (Egosu yüksek insan konuşmalarına genellikle "Ben" ile başlar.

Kendilerinin benzersiz olduklarına inanan bu insanların "Ben istiyorum, ben yapıyorum, ben iyiyim, ben böyle düşünüyorum" gibi 'ben'lerinin ardı arkası kesilmez.)

Bu evlilikte Burcu’nun 'ben'lerinin ardı arkası hiç kesilmemiş ve evliliklerinin sonu gelmiş. Berk’i telefonla aradım. "Miami'de restoran açmak için Burcu’dan para istemişsin, bu sebepten ayrılıyorsunuz diye haberler çıktı, doğru mu?" diye sordum. "Asla böyle bir şey yaşanmadı. Kimsenin parasına puluna ihtiyacım yok” dedi."