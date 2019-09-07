MedyaRadar.com'un haberine göre; Burcu Esmersoy, 15 Ağustos’ta İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak Berk Suyabatmaz'a boşanma davası açmıştı. Davanın dilekçesinde tarafların fikren ve ruhen anlaşamadığı, bu nedenle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ifade edildi. Mahkemece hazırlanan tensip tutanağında, çiftin 2 Aralık’ta boşanacağı belirtildi. Ancak Esmersoy ve Suyabatmaz tekrar mahkemeye başvurarak boşanma tarihinin daha erkene alınmasını talep etti. Mahkeme, talebi kabul ederek duruşma tarihini 6 Eylül olarak belirledi.
İstanbul 13. Aile Mahkemesi’nde dün sabah görülen duruşmaya Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz mahkemeye avukatlarıyla katıldı.
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BERK SUYABATMAZ, BURCU ESMERSOY'DAN BOŞANDI!
1 senelik evliliklerini bitirme kararı alan Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz, 'fikren ve ruhen anlaşamadığı, bu nedenle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı' gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin keyifli halleri ise dikkat çekti.
MedyaRadar.com'un haberine göre; Burcu Esmersoy, 15 Ağustos’ta İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak Berk Suyabatmaz'a boşanma davası açmıştı. Davanın dilekçesinde tarafların fikren ve ruhen anlaşamadığı, bu nedenle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ifade edildi. Mahkemece hazırlanan tensip tutanağında, çiftin 2 Aralık’ta boşanacağı belirtildi. Ancak Esmersoy ve Suyabatmaz tekrar mahkemeye başvurarak boşanma tarihinin daha erkene alınmasını talep etti. Mahkeme, talebi kabul ederek duruşma tarihini 6 Eylül olarak belirledi.
Etiketler: Burcu Esmersoy, Berk Suyabatmaz, Boşanma
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BERK SUYABATMAZ, BURCU ESMERSOY'DAN BOŞANDI!1 senelik evliliklerini bitirme kararı alan Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz, 'fikren ve ruhen anlaşamadığı, bu nedenle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı' gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin keyifli halleri ise dikkat çekti.
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