Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını kimin sızdırdığı ortaya çıktı!

Oyuncu Berk Oktay ve eşinin geçtiğimiz aylarda sosyal medyada hızla yayılan müstehcen fotoğraflarının kimin sızdırdığı ortaya çıktı.

Oyuncu Berk Oktay, geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden yayılan uygunsuz fotoğraflarını kimin servis ettiğine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Sözcü'de yer alan habere göre; Berk Oktay'ın avukatı Serdar Öktem suç duyurusunda bulundu ve şu açıklamaya yaptı: “Sonucun böyle çıkabileceğini hayal edemezdik. Savcılığın başlattığı soruşturma çerçevesinde Siber Şube, fotoğrafların yayıldığı bilgisayarların IP numaralarını tespit etti. Numaralar, Berk Bey’in boşanmak üzere olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu, Şarapçıoğlu'nun annesi ve çalıştığı iş yerinin bilgisayarlarına ait çıktı. Bu bilgiyi öğrenmiş bulunmaktayız” dedi.

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Berk Oktay ile eşi Merve Şarapçıoğlu Oktay’ın özel fotoğrafları, Şarapcıoğlu’nun Instagram hesabından takipçilerle paylaşılmıştı. Hesabın hack’lendiği ileri sürülmüş ve Oktay-Şarapçıoğlu ikilisi kamuoyuna aşağıda görülen açıklamayı yapmıştı.