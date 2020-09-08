Güzel oyuncu Bergüzar Korel, iki ay önce SMA hastası çocuklara ilaç parası toplamak için sosyal medyada yardım kampanyası başlattı. Sanatçı, hasta çocuklara yardımda bulunan firmaların reklamını yapacağını açıkladı.
Korel'in başlattığı yardım kampanyası sayesinde hastalar yeniden hayata bağlandı. Korel, bazı ünlülerin SMA hastası çocuğu olan ailelerden paylaşım karşılığında ücret talep ettiğini duyduğunda ise çıldırdı: "İnsanlıktan nasibini almamış yaratıklar. Hepinizi tek tek deşifre edeceğim..."
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Bergüzel Korel kimleri deşifre edeceK?
İki ay önce SMA hastası çocuklara ilaç parası toplamak için sosyal medyada yardım kampanyası başlatan oyuncu Bergüzar Korel, çocukların ailelerinden para isteyen ünlülere ateş püskürdü.
Güzel oyuncu Bergüzar Korel, iki ay önce SMA hastası çocuklara ilaç parası toplamak için sosyal medyada yardım kampanyası başlattı. Sanatçı, hasta çocuklara yardımda bulunan firmaların reklamını yapacağını açıkladı.
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- 16:38 - Ebru sallı kimin savcılığa sikayet etti
- 16:35 - Malatya'da korkutan sarsıntı
- 16:33 - Müzik yasağı
- 17:55 - Akşener'den Selahattin Demirtaş'a kahvaltı yanıtı
- 17:50 - Bilim Kurulu üyesi: En büyük sağlık krizini yaşıyoruz
- 17:45 - Sosyete partisinde karona paniği
- 17:29 - SES: Koronavirüs ölümleri yıl sonu 20 bini bulacak
- 17:22 - Belarus’ta muhalefet lideri kaçırıldı mı?
- 17:14 - Kubilay Aka, Alina Boz ve İpek Filiz Yazıcı koronavirüse yakalandı
- 17:07 - ACARLARIN OLAYLI GECESİ
- 17:03 - Özel hayatı yüzünden işinden oldu
- 16:57 - Farah Zeynep Abdullah'tan Reynmen'e olay gönderme
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