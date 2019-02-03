Bergüzar'a Arap ülkerinden teklif yağıyor

Oyuncu Bergüzar Korel 2016'da Sezen Aksu şarkılarını yorumladığı bir albüm yapmıştı.

Geçen aylarda Gala Modern ve ÇEV Sanat’ın geccelerinde şarkı söyleyen Bergüzar Korel art arda sahne teklifi almaya başladı. İlk talepler oyuncunun dizilerinin ilgiyle izlendiği Arap ülkelerinden geldi. Dizilere bir yıl ara veren Korel, Dubai başta olmak üzere Arap şehirlerindeki bazı kulüplerde ve özel organizasyonlarda sahne alacak.