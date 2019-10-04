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BERGÜZAR KOREL'LE HALİT ERGENÇ'İN BEBEKLERİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU!

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BERGÜZAR KOREL'LE HALİT ERGENÇ'İN BEBEKLERİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU!
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, bu sefer kız olmasını istedikleri bebeklerinin cinsiyetini öğrendi.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.Yaklaşık beş aydır hamile olan Bergüzar Korel’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu.  Halit Ergenç  ile Bergüzar Korel, daha önce kız bebek istediklerini dile getirmişti. Ama ne varki Kanal D’de  Yayınlanan ‘2.sayfa’isimli programın iddiasına  göre ünlü çift 2’inci kez erkek evlat sahibi olacak.

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