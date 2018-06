Bergüzar Korel şıklığıyla ödül törenine damga vurdu

Güney Amerika, Balkanlar ve Ortadoğu’nun yanı sıra dünyanın pek çok yerinde sevilen, başarılı oyuncular Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, bu yıl 9’uncusu düzenlenen “Beyrut Uluslar arası Film Festivali’nde “Uluslar arası En İyi Kadın Oyuncu” ve “Uluslar ara

Şimdiye kadar rol aldıkları ve dünyanın dört bir yanında yayınlanmaya devam eden Binbir Gece, Muhteşem Yüzyıl, Karadayı ve son olarak iki sezon boyunca “Vatanım Sensin” dizisiyle beğeni toplayan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bu yıl 9’uncusu düzenlenen “Beyrut Uluslar arası Film Festivali”nde en iyi kadın ve en iyi erkek oyuncu ödüllerini aldı.

Ödül töreni için Mehmet Korkmaz tarafından hazırlanan Korel, gecede güzelliğiyle göz doldurdu.

Oyunculuğunun yanı sıra, güzelliği ve kıyafet seçimiyle de Lübnan’lı hayranları tarafından büyük beğeni toplayan Bergüzar Korel, ödülünü alırken şöyle konuştu:

“Beyrut Uluslararası Ödül Töreni’ne teşekkür ediyorum. Burada olmak çok büyük bir onurdu benim için. Setteyken, sahneden sahneye koşarken, repliklerimizi ezberlerken, çok küçük bir alandayız ve sanırım bu yüzden işimizi yaparken aslında tam olarak ne yaptığımızın farkına varamıyoruz. Şimdi burada ne yaptığımızı daha iyi anlıyorum... Bir oyuncu olarak burada olmak paha biçilemez. Duygular tüm dünyada aynı, hangi dili konuştuğunuzun bir önemi yok! Burada bu ödülü alıyor olmak da bunun göstergesi… Çok teşekkürler!”

Sahneden Lübnanlı kadınlara da iltifat eden Korel, “Lübnanlı kadınlar harika, harika görünüyorsunuz, çok güzelsiniz!” dedi.

Beyrut’a ilk defa gittiğini belirten Halit Ergenç ise; “Oyunculuğa başladığım ilk zamanlarda uluslar arası anlamda tanınacağımı, dünyanın her yerinde beni izleyenlerin olacağını düşünmemiştim. O zamanlar sadece işimi iyi bir şekilde yapmayı düşünüyordum. Hala bunun için araştırıyorum, çalışıyorum... Bana bu ödülü layık gördüğünüz için teşekkür ederim.” derken sözlerine şöyle devam etti: “Dünyanın her yerinde tüm insanların sevgisini, hoşgörüsünü görebilmek çok büyük mutluluk. Bu da bize barışın tüm dünyada her zaman mümkün olduğunu gösteriyor. Teşekkür ederim”.