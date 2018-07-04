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SON DAKİKAEylül cinayetinde flaş gelişme!

Bergüzar Korel isyan etti!

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Bergüzar Korel isyan etti!
Son olarak 'Vatanım Sensin' dizisinde 'Azize' karakterini canlandıran ve gösterdiği performansla alkış toplayan Bergüzar Korel sosyal medyadan çok sert açıklamalarda bulundu.

Çocuk tacizi ile ilgili bir videonun altına yapılan çirkin bir yorum Bergüzar Korel'i çileden çıkarttı.
Sosyal medya hesabından o yorumu yapan hesabı teşhir eden Korel, altına şu notu düştü:

Yazdım yazdım sildim. Uzun zamandır en doğru kelimeleri bulmaya çalıştım beceremedim.

Ama bugün çocuk tacizi ile ilgili bir videonun altına yazılmış bu yorumu görünce artık dayanamadım ve ifşa ediyorum. Görün bu pisliği,fake bu diyenler çıkabilir,o daha da acı,daha da pislik.Ne olduk biz ben anlayamıyorum? Nasıl bir kötülük,çürümüşlük, kokuşmuşluktur sana bunu söyleten.Hiç mi sevilmedin? Bir çocuk hiç mi tutmadı parmağından? Hiç mi çiçek koklamadın mesela ya da hiç mi şükretmedin aldığın nefese? Hiç mi bir çocuğun gülen kahkahası umut olmadı hayatına? Kokuşmuşluğunla geberip gitmeni istiyorum sen ve senin gibilerin,karşıma çıktıkça paylaşacağım sizin gibi pislikleri,o meleklerin yerine sen neden nefes alıyorsun acaba? Adalet bu dünyada seni de bulacak!O zaman bu kirli karanlık zihniyetinin cezasını çekeceksin!!! İnanıyorum!

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