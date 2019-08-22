BERGÜZAR KOREL HAMİLE Mİ?

Yakışıklı aktör Halit Ergenç ile evli olan Bergüzar Korel, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Korel, son zamanlarda hakkında çıkan "hamile" haberleri hakkında konuştu.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Bergüzar Koral, hamile olduğunu ilk kez doğrularken, "Her şey çok şükür yolunda. Haberlerden de okuduğunuz gibi ikinci çocuğumuzu bekliyoruz. Çok güzel, çok özel bir duygu. Allah herkese bu özel duyguyu yaşamayı nasip etsin inşallah" dedi.