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BERGÜZAR KOREL HAMİLE HAMİLE SAHNEYE ÇIKTI!

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BERGÜZAR KOREL HAMİLE HAMİLE SAHNEYE ÇIKTI!
Hamileliği dolayısıyla tiyatro gösterisini iptal eden Bergüzar Korel, geçtiğimiz akşam sahne aldı.

ZEN PIRLANTA'NIN YENİ MARKA YÜZLERİ BERGÜZAR KOREL VE HALİT ERGENÇ

Pırlantalı mücevherin lider markası Zen Pırlanta, hemen her kıtada beğeniyle takip edilen ünlü sanatçılar Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'i marka yüzü olarak duyurdu. 

Yer aldıkları dizi ve filmlerle milyonların gönlüne taht kuran Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, bir marka için ilk kez bir araya geldi. Uzun soluklu proje, “İçimden Geldi” temalı reklam filmleri ile başladı.  “İçimden Geldi” teması ile sadece özel anlarda değil, her an sevdiklerimize duygularımızı ifade edebileceğimiz ve bu anları ölümsüz kılacak en güzel armağanın Zen olduğu vurgulanıyor.

Serinin ilk filmi, Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş ve Başkan Yardımcısı Şükran Güzeliş’in ev sahipliğinde, Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in yanı sıra iş insanları, sanat dünyasından ünlüler ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katılımıyla Rahmi M. Koç Müzesi’nde gerçekleşen özel bir davette gösterildi.

Gecenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, pırlantalı mücevher denince akla gelen ilk marka olduklarının ve bu alandaki öncü rollerini yurtdışına da taşıyarak Türkiye’yi gururla temsil ettiklerinin altını çizerek şunları dile getirdi:

“Zen Pırlanta olarak iletişime ve sürekliliğine önem veren bir markayız. Bugüne kadar ünlü bir isimle iş birliğimiz olmadı. Bu yolda ilerlemeye karar verdiğimizde, öncelikle mağazalarımız ve bayilerimiz aracılığıyla müşterilerimizin önerilerini aldık. Böylelikle hem ülkemizde hem de yurtdışında milyonlarca seveni olan çok değerli sanatçılarımız Bergüzar Korel ve Halit Ergenç ile çalışmaya karar verdik. Bağlılığın ve aşkın simgesi pırlantayı bu güzel çiftten daha iyi anlatacak biri olmadığını düşünüyorum. Kendileriyle güzel bir yolculuğa başladık; projemizin başarılı olacağına yürekten inanıyorum.” Şükran Güzeliş ise,“Milyonların sevdiği iki değerli sanatçıyla yolumuza devam ediyoruz” dedi..

Mücevher markasının yüzü olan Korel, düzenlenen lansman gecesinde sahneye çıktı ve etkileyici bir performans sergiledi. İyice belirginleşmiş karnı ile dikkatleri üzerine çeken Bergüzar Korel’i eşi Halit Ergenç de yalnız bırakmadı.

Hamileliğinin dördüncü ayında olan Korel’in keyfinin yerinde olduğu görülürken, gecede söylediği şarkılara eşi Halit Ergenç de eşlik etti.

Zen Pırlanta’nın yeni marka yüzü Bergüzar Korel de, eşi Halit Ergenç ile bir marka için ilk kez bir araya geldiklerini belirterek;

“Proje bize ulaştığında öncelikle Güzeliş Ailesi ile tanıştık, ofislerini, üretim bölümlerini gezdik, marka ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olduk. Uzun sohbetler ettik, samimiyetlerini ve aile sıcaklıklarını gördük. Senaryolar ise adeta bizi anlatıyordu, biz de özel günleri beklemeden içimizden geldiği anda hediye alırız. Ortaya çıkan filmler de markayı olduğu kadar bizi de yansıttığı için çok içimize sindi” dedi.

Ünlü sanatçı Halit Ergenç de; markalarla yapılan işbirliklerinde, marka ve sanatçı uyumunun çok önemli olduğunu belirterek; “Sevginin sadece özel günlerde değil, içinizden gelen her anda ifade edilmesi gerektiğine inanıyorum. Zen Pırlanta’nın iletişim yolunun da bunun üzerine kurulmuş olması bizi proje ile bütünleştiren önemli bir nokta oldu” dedi.

ZEN PIRLANTA’NIN YENİ REKLAMLARININ TEMASI: “İÇİMDEN GELDİ”

Zen Pırlanta, özel günlerin yanı sıra, içinizden gelen her an kendinize ve sevdiklerinize bir Zen armağan edebileceğinizi ve Zen’in o anı ömür boyu unutulmaz kılacağını vurgulayan yepyeni reklam filmleri ile karşımıza çıkıyor.

Filmlerde oyunculukları ve doğal tavırlarıyla çok sevilen bir çift olan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in samimi, sıcak anları konu ediliyor. “İçimden Geldi” temalı filmler, klasik pırlanta filmlerinden farklı tarzıyla dikkat çekiyor.

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