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Bergüzar Korel, hakareti affetmedi!

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Bergüzar Korel, hakareti affetmedi!
“Çocuğa yönelik cinsel istismar”a dikkat çekmek amacıyla geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir video yayınlayan oyuncu Bergüzar Korel, bu paylaşımının ardından kendisine hakaret eden “bi.rte.k.galatasaray” isimli Instagram kullanıcısını affetmed

Avukatları aracılığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Korel, sosyal medya kullanıcının tespit edilerek cezalandırılmasını istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen suç duyurusu dilekçesinde, Korel’in 16 Şubat 2018’de sosyal paylaşım sitesi Instagram’da çocuk istismarı, taciz, tecavüz gibi toplumsal sorunlara dikkat çeken paylaşımda bulunduğu, bu paylaşımının toplumda ciddi yankı uyandırdığı, takdir edildiği ve bir çok kişinin sosyal medya hesabında aynen yayınlandığı hatırlatıldı. “bi.rte.k.galatasaray” ismini kullanan Instagram hesabı kullanıcısının ise kendi hesabından gönderi yayınlayarak Korel’e son derece çirkin ve ağır hakaretler ettiği, ahlaksızlıkla suçladığı belirtildi. Paylaşım yapılan hesabın “bi.rte.k.galatasaray” gibi gerçek olmayan bir isimle kullanıldığı, şüphelinin profil resminden tespitinin mümkün olmadığı ifade edildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Bilişim Büro Amirliği’ne yazı yazılarak söz konusu Instagram hesabını kullanan kişi veya kişilerin tespit edilerek haklarında kamu davası açılması talep edildi.

 

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